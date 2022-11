Britse premier Sunak belooft Oekraïne bijkomende steun tijdens verrassingsbezoek, Zelenski dankbaar: “Zeker dat we gaan winnen”

In een via sociale media verspreide video is te zien hoe hartelijk beide leiders elkaar ontmoeten in Kiev. “Sinds de eerste dagen van de oorlog zijn Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk de meest krachtige bondgenoten”, zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski daarin. Op Twitter bedankt hij Sunak. “Met vrienden zoals jullie aan onze zijde, zijn we zeker dat we gaan winnen. Onze naties weten allebei wat het is om voor vrijheid te strijden.”

“De premier is vandaag in Oekraïne voor zijn eerste bezoek om president Zelenski te ontmoeten en om de volgehouden steun van het Verenigd Koninkrijk te bevestigen”, bevestigde Downing Street eerder de ontmoeting.

Meer steun

Sunak zelf zei dan weer dat hij in Kiev is “om te zeggen dat het Verenigd Koninkrijk jullie zal blijven steunen”. “We blijven aan jullie zijde tot Oekraïne de vrede en veiligheid heeft gewonnen die het nodig heeft en verdient.”

Concreet wil Sunak meer steun beloven voor de luchtafweer. Het gaat om een “alomvattend en nieuw luchtverdedigingspakket” van zo’n 50 miljoen pond (57,5 miljoen euro). Begin november had het Britse ministerie van Defensie al de levering van duizend luchtafweerraketten beloofd.