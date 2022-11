Het gaat hard met die energiecrisis, heel hard. Wat moet dat nog geven deze herfst en in de winter? De komende maanden volgen we de 23-jarige Tess, het gepensioneerde koppel Ingrid en Willy en het gezin Salam, Parween en Sam. Hoe groot is de impact van de stijgende energieprijzen en de duurdere winkelkar op hun leven? En hoe passen ze zich aan?