Hans Vanaken behoudt vertrouwen: “Waarom zouden we niet hetzelfde kunnen realiseren als in Rusland?”

De Canadese bondscoach had eerder vandaag gelijk: de Rode Duivels gaan niet ineens twijfelen na het slippertje tegen Egypte. “Als we een goeie vibe kunnen creëren, dan kunnen we ver geraken”, sprak Hans Vanaken.

Hans Vanaken stond tijdens de nederlaag tegen Egypte in de basis. Dat had de buitenwereld niet verwacht, maar ook de Limburger zelf was “aangenaam verrast”, zo vertelde hij tijdens de eerste persconferentie op Qatarese bodem. “Het is altijd leuk om te starten. De concurrentie is groot, dan is het zaak om je kansen te grijpen. De ene keer lukt dat beter dan de andere, maar sinds het EK heb ik wel al bewezen dat men op me kan rekenen.”

In Koeweit bleef de speeltijd van Vanaken beperkt tot de eerste helft. “Maar ik was niet té ontgoocheld. Er waren nog wat wissels aan de rust, ik denk dat het een deel van het plan was om een paar dingen uit te testen. Maar natuurlijk wil je wel altijd meer. Puur collectief was het ook geen perfecte wedstrijd. De 1-0 kwam er na een foutje van Kevin (De Bruyne, red.), dat kan gebeuren, maar zelf hebben we ook te weinig kunnen creëren. De communicatie onderling kon beter, de uitvoering ook. Het is goed dat zoiets gebeurde in een oefenmatch en niet op het WK zelf. We weten nu wat ons zeker niet meer mag overkomen op het eindtoernooi.”

Het verlies tegen de Egyptenaren heeft het geloof bij Vanaken niet weggenomen. “De voorbereiding op dit WK was kort, wij hebben het voordeel dat we als groep al lang samenspelen en dat we de principes van de coach beheersen. Op het WK in Rusland was ik nog een supporter, ik ging toen kijken op grote schermen, maar ik denk dat we nu hetzelfde kunnen realiseren als toen (halve finale, red.). Als we een goeie vibe kunnen creëren, dan kunnen we ver geraken.”

© BELGA

In Doha is het erg warm. Wordt dat een issue? “Dat zou niet mogen. Toby Alderweireld heeft in Qatar gespeeld, hij zegt dat die airconditioning in de stadions goed werkt.”

Vanaken kreeg nog wat uitspraken van anderen voor de voeten geworpen. Eerst die van FIFA-baas Infantino, die zeer geïrriteerd was over de vooral Europese kritiek op het WK in Qatar. “Wat ik daarvan denk? Het is niet aan de spelers om een bepaald standpunt in te nemen, dat is moeilijk voor ons, wij zijn hier om te voetballen.” Tot slot wilde een journalist ook nog weten of de mening van Van der Vaart na de interland België-Nederland in juni Vanaken nog op de maag ligt? Van der Vaart zei toen dat “Vanaken er niks van kan”. “Daar denk ik niet aan. Ik ga niet twijfelen na één mindere wedstrijd en ben niet bezig met wat anderen zeggen.”