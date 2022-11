Antwerp-spits Vincent Janssen ziet droom uitkomen met WK-selectie bij Oranje: “In 2014 speelde ik nog bij Almere City”

De Nederlandse bondscoach Louis van Gaal had in zijn WK-selectie een plaats voor twee spelers uit de Jupiler Pro League: aanvallers Vincent Janssen (Antwerp) en Noa Lang (Club Brugge). Janssen schoof zaterdag aan voor de persconferentie van de Nederlandse selectie in Qatar. Oranje speelt maandag zijn openingswedstrijd tegen Senegal en volgens Nederlandse media wijst alles erop dat Janssen in de basis zal starten. “Ooit meedoen aan een WK was meer dan een droom voor mij”, glunderde de spits.

De interland tegen Zweden in oktober 2017, de laatste van Arjen Robben, leek lange tijd ook de laatste wedstrijd bij het Nederlands elftal voor Vincent Janssen te zullen worden. De spits koos na een mislukt avontuur bij Tottenham Hotspur voor een overstap naar de Mexicaanse competitie en raakte uit beeld. Bondscoach Louis van Gaal haalde Janssen na vijf jaar echter weer terug bij Oranje en besloot hem ook mee te nemen naar Qatar.

Van Gaal zei vorige week vrijdag, tijdens de bekendmaking van zijn WK-selectie, dat Depay tegen Senegal in principe niet in de basis staat omdat hij weliswaar medisch fit is maar nog niet honderd procent wedstrijdfit. De bondscoach noemde Janssen als meest waarschijnlijke vervanger. “Ik heb die persconferentie zelf niet gezien, want ik was bij Antwerp aan het trainen of eten”, aldus Janssen. “Later hoorde ik het van mensen. Het is wel mooi als de trainer zoiets zegt. We gaan het zien.”

“Je weet wat er aan zit te komen”, vertelde Janssen zaterdag in hotel The St. Regis Doha. “Het is alsof je op de basisschool zit en de laatste dagen naar een vakantie toewerkt. Als het WK gaat beginnen, kunnen we echt gaan genieten. Mijn vrouw, moeder, vader, broertje, beste vriend, zus en haar man met vier kinderen: ze komen allemaal deze kant op.”

Janssen speelde van maart 2016 tot oktober 2017 twintig interlands voor Nederland. Het was niet de prettigste periode voor Oranje. Nederland liep zowel het EK van 2016 als het WK van 2018 mis. “Het contrast is wel groot, ja. In die tijd was er veel negativiteit rond het elftal. Nu is er veel positiviteit in de selectie en het team. We weten wat we willen bereiken met z’n allen. Dat daar druk bij komt kijken is voor ons niet belangrijk. Het leeft gewoon, bij iedereen, bij elke speler. Het is zoiets moois wat we mee gaan maken. Voor mij wordt het de eerste keer, sommige jongens hebben het al eerder meegemaakt. We hebben vijf weken om iets neer te zetten.”

Dat Janssen in het voorjaar als speler van het Mexicaanse Monterrey weer een uitnodiging voor Oranje kreeg, had de aanvaller grotendeels te danken aan assistent-trainer Danny Blind. Blind, bondscoach tijdens het grootste gedeelte van Janssens vorige interlandperiode, tipte Van Gaal. Van Gaal gaf als onderbouwing dat hij een type spits als Janssen in zijn selectie miste.

Bij Antwerp zit Janssen dit seizoen al aan negen goals, kan hij ook op het WK scoren? — © BELGA

Om nog meer in beeld te komen en kans te houden op een plek in de WK-selectie, maakte Janssen afgelopen zomer de overstap naar Antwerp, met landgenoot Mark van Bommel als trainer. Die stap pakte goed uit. Janssen scoorde in zeventien competitiewedstrijden negen keer en wist Van Gaal te overtuigen. Concurrenten als Donyell Malen (Dortmund), Brian Brobbey (Ajax) en Arnaut Danjuma (Villarreal) haalden de WK-selectie zo niet.

Janssen ziet zijn jongensdroom zo alsnog uitkomen. “Ik heb de WK’s van 2010 en 2014 nog goed in mijn hoofd zitten”, zei de 28-jarige spits. “Ooit meedoen aan een WK was meer een droom dan dat het in mijn bereik lag. In 2014 speelde ik nog bij Almere City.”