Romeinse ‘Jack the Ripper’ gevat? Politie pakt 51-jarige man op die verdacht wordt van moord op drie prostituees

In Rome werden deze week drie prostituees dood aangetroffen in de wijk Prati. Een Chinese vrouw werd door een portier gevonden op de overloop van een appartement. Ze was naakt en zat onder het bloed. Binnen in het appartement werd een tweede Chinese vrouw gevonden, die ook was doodgestoken. Zij zouden allebei tussen de 40 en 50 jaar oud geweest zijn, al werd dat nog niet bevestigd, en werden in de keel, borst en rug gestoken.

Een paar straten verderop werd opnieuw een prostituee doodgestoken, afkomstig uit Colombia. Hier was het haar zus die het lichaam van de 65-jarige vrouw vond in het appartement dat ze deelden. De moord gebeurde met hetzelfde wapen als de twee eerdere moorden, zo bleek, waardoor duidelijk werd dat er een seriemoordenaar aan het werk was geweest.

Klopjacht

De politie hield een klopjacht op de dader, wiens daden hem de bijnaam ‘Jack the Ripper van Rome’ opleverden, en dat resulteerde zaterdagochtend in een arrestatie. Volgens het Italiaans persbureau ANSA zou het gaan om een 51-jarige Italiaan. Hij zou een strafblad hebben rond drugsdelicten en als chauffeur gewerkt hebben voor een maffiabaas. De politie bevestigt de arrestatie, maar wil niet meer details geven.

“We zijn ons bewust van hoe bezorgd dit onze inwoners heeft gemaakt”, staat in een mededeling van Mario Della Cioppa, prefect van Rome. “De situatie is nu onder controle en we geloven dat de gemeenschap weer gerust kan zijn. Andere gebeurtenissen zoals diegenen die gebeurd zijn komen er niet.”

Regulering

De moorden doen in Rome opnieuw de roep weerklinken dat prostitutie gereguleerd zou moeten worden. “Dit zijn vreselijke moorden”, klinkt het bij een belangengroep. “Er zijn zeker sekswerkers die uitgebuit worden door criminele netwerken, en dat is niet goed. Maar we moeten ook begrijpen dat er mensen dit werk willen doen, maar dat niet kunnen omdat de wet het niet toelaat.”