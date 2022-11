Van de Quick in Knokke tot lid van regering: wie is jonkvrouw Alexia Bertrand, de nieuwe staatssecretaris voor Begroting?

Voor een staatssecretariaat had Alexia Bertrand (43) wel een wissel van partij over. Haar voorgangster Eva De Bleeker (Open VLD) had haar afscheid nog niet eens goed uitgesproken, of de voormalige MR-politica stond al bij de koning haar eed af te leggen. En zo komt ze met een omweg toch in de federale regering terecht, haar levenslange ambitie. Langer wachten was geen optie. “Mijn grootste défaut is ongeduld”, liet ze ooit optekenen.