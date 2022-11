Grote rookpluim na ontploffing van pijpleiding in Sint-Petersburg

In het noorden van Sint-Petersburg is zaterdag een gaspijpleiding ontploft. Dat meldt de gouverneur van de oblast Leningrad Alexander Drozdenko.

De ontploffing zou tussen Berngardovka en Kovalyovo hebben plaatsgevonden, zo zegt de gouverneur op Telegram. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen en wat de oorzaak van de explosie is.

Voordat bekendraakte dat het om een gaspijpleiding ging, verschenen berichten over een ontploft benzinestation. De rookpluim die volgde op de explosie was van kilometers ver te zien.