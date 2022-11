Braziliaan Vinicius Jr net voor start WK voetbal vol lof over landgenoot Neymar: “Hij is mijn idool”

Vinicius Junior staat aan de vooravond van het allereerste WK in zijn carrière. De 22-jarige aanvaller van Real Madrid is samen met Neymar een van de sterspelers van Brazilië. Vinicius kon in een interview met Reuters zijn bewondering voor Neymar niet wegsteken. “Het is een droom om in zijn buurt te vertoeven.” De Brazilianen starten donderdag als een van de topfavorieten aan het WK met een wedstrijd tegen Servië.

“De angst voor een blessure was groot de laatste weken”, bekende Vinicius Jr aan de vooravond van de start van het WK in Qatar. “Ik, maar ook mijn ploegmaat Rodrygo, heb veel geleden in de laatste wedstrijden. Ik vreesde voor het ergste: geblesseerd raken en het WK missen.” Gelukkig voor de Braziliaan leerde hij veel van zijn landgenoot Neymar en van Cristiano Ronaldo. “Neymar moest bij Barcelona ook telkens veel tackles ontwijken. Net als Ronaldo bij Real Madrid. Daar leerde ik veel van.”

Voor Neymar had hij overigens nog wat lovende woorden. “Hij heeft veel meegemaakt toen hij jong was, door zo snel met zoveel druk om te moeten gaan. Maar daardoor is hij iemand die ervoor zorgt dat alles vandaag makkelijker is voor de nieuwe generatie. Het is een droom om in zijn buurt te vertoeven. Ik ben opgegroeid met hem als idool. Wat hij doet als leider is heel belangrijk. Hij weet dat als hij ons helpt, het een geweldig WK kan worden voor Brazilië.”

Vinicius had het op de persconferentie van Brazilië ook nog even over andere dingen dan het nakende WK. De Braziliaan gaf aan dat hij als voetballer iets wil terugdoen voor de wereld. Hij richtte een stichting op die scholen bouwt in verarmde gebieden en investeert in onderzoek om nieuwe manieren te ontwikkelen om het onderwijssysteem in Brazilië te verbeteren.“Ik zie hoe sporters als Lewis Hamilton en LeBron James het goed doen. Ik wil hetzelfde doen, mensen op veel manieren helpen. Ik geloof ook dat ik meer moet doen. Voor het onderwijs in Brazilië bijvoorbeeld. Dat is belangrijk, want niet iedereen kan voetballer worden.”