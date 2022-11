Meerdere doden bij sneeuwstorm in Amerikaanse staten Indiana en New York

Delen van de Verenigde Staten worden geteisterd door hevige sneeuwval. In de staat New York vielen twee doden, in Indiana overleed de bestuurder van een sneeuwruimer. Dat melden Amerikaanse media zaterdag.

In de staat New York veroorzaakte de sneeuwstorm chaos. In de buurt van Buffalo, een stad in het westen van de staat, viel vrijdagavond tot 1,6 meter sneeuw. Tientallen vluchten werden geannuleerd op Buffalo International Airport.

Twee mensen stierven aan hartproblemen tijdens het ruimen van sneeuw. In Indiana kwam de bestuurder van een sneeuwruimer om het leven bij een ongeval.

In delen van de staat New York is de noodtoestand uitgeroepen. Meteorologen verwachten dat er ook zaterdag nog meer sneeuw valt. Zondag zou het minder gaan sneeuwen.