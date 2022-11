Franse vriendinnen die moord op echtgenoot beraamden zoals in tv-serie ‘Clan’ veroordeeld tot 22 en 17 jaar cel

Het doek is na zes dagen gevallen in het assisenproces tegen de drie Franse vriendinnen die de echtgenoot van een van hen vermoord, onthoofd en vervolgens in de Seine gegooid hadden. Twee van hen moeten 22 en 17 jaar naar de gevangenis, de derde werd vrijgesproken. De zaak deed heel erg denken aan de tv-serie Clan.