WAGS van Engelse voetballers moeten zich “zediger” kleden voor WK in Qatar en laten stylist nieuwe look creëren

De wives and girlfriends van de Engelse WK-ploeg zijn gevraagd zich de komende weken ietwat bescheidener te kleden in Qatar. Geen korte rokjes, gescheurde broeken of laag uitgesneden topjes dus. Minstens drie vrouwen hebben intussen een persoonlijke stylist onder de arm genomen om hun look aan te passen.

Een van die stylisten is de 31-jarige Connie Jones uit Manchester. Zij hielp volgens een bron zeker drie vrouwen met het omgooien van hun vakantie-garderobe. Jones ging op zoek naar de gepaste outfits voor het bijwonen van matchen, maar ook voor events buiten het stadion of diners. Zo zitten in de valies van Anouska Santos, de partner van voetballer Luke Shaw, geen weinig verhullende topjes of hotpants, wel linnen broekpakken en lange jurken die de armen en benen bedekken.

Ook Liv Naylor, de partner van John Stones, en Lucia Loi, de verloofde van Marcus Rashford, lieten zich stylen door Jones. Volgens een bron dichtbij de WAGS is het de vrouwen wel toegestaan om tijdens de matchen zelf een voetbalshirt te dragen met de naam van hun man op - een gewoonte bij WK-wedstrijden.

Designersjaals en juwelen

Volgens de Britse krant Daily Mail laat Jones niets aan het toeval over en heeft ze het reisschema van de voetbalvrouwen en hun persoonlijke voorkeuren grondig bekeken vooraleer ze naar de gepaste look du jour op zoek is gegaan. Rode draad door de bagage is de aanwezigheid van sjaals. Het liefst van Gucci of Hermes. “Om rond hun nek te dragen en hun figuur te verhullen”, klinkt het.

Nog belangrijk: juwelen. Daarmee kunnen de vrouwen immers wél opvallen zonder reden voor aanstoot te geven in de streng islamitische staat. “De vrouwen weten zelf ook wel dat ze op elk moment gefotografeerd kunnen worden, dus ze moeten er op hun opperste best uit zien. Het laatste wat ze willen is iemand beledigen in Qatar.”

Connie Jones heeft zelf meer dan 50.000 volgers op Instagram, onder wie: Megan, de vrouw van Jordan Pickford, Sasha Attwood, de vriendin van Jack Grealish, Charlotte, de vrouw van Kieran Trippier, Ashleigh Behan, de vriendin van Kalvin Phillips en Lauren Fryer, de partner van Declan Rice.

De eerste WK-match van de Engelse ploeg vindt plaats op maandag 21 november tegen Iran.