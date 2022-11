Kleindochter van Joe Biden trouwt in het Witte Huis

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zaterdag een huwelijksfeest georganiseerd in het Witte Huis. Zijn kleindochter Naomi Biden trouwde er met Peter Neal. Volgens Amerikaanse media is het een primeur dat een kleindochter van de zittende president trouwt in het Witte Huis.

Volgens The New York Times legden de 28-jarige Naomi Biden, een advocate, en haar verloofde, de 25-jarige Peter Neal, zaterdag hun huwelijksgeloften af in het Witte Huis in Washington. Later was er nog een galadiner.

© AP

Volgens de White House Historical Association is het niet ongebruikelijk dat het Witte Huis het decor vormt voor een huwelijk. Zo trouwde de dochter van Richard Nixon er in 1971. Net zoals het huwelijk van Pete Souza, de officiële fotograaf van Barack Obama, in 2013. In totaal waren er al achttien huwelijken in het Witte Huis en ook vier recepties naar aanleiding van een bruiloft.

De persdienst van het Witte Huis was zaterdag karig met informatie over het evenement omdat het om een privégelegenheid ging. Joe Biden viert zondag overigens zijn tachtigste verjaardag.

© AP