Voormalig kampioenenmaker van Anderlecht Lukasz Teodorczyk hangt zijn voetbalschoenen aan de haak: “Het zal nog even duren om dit te verwerken”

Lukasz Teodorczyck stopt op z’n 31ste met voetballen. De ex-aanvaller van Anderlecht en Charleroi zat al sinds deze zomer zonder club en hangt nu met spijt in zijn hart zijn voetbalschoenen aan de haak. “Het zal nog wel even duren om dit te verwerken”, postte hij op Instagram. Teo heeft er niettemin een mooie carrière opzitten. Vorig seizoen kwam hij in de Italiaanse Serie b uit voor Vicenza, bij Anderlecht was hij goed voor 45 goals in 93 matchen en in totaal veroverde hij 19 caps voor de Poolse nationale ploeg. Met Anderlecht werd hij in 2017 landskampioen én topschutter van België. Ook de Poolse titel met Lech Poznan en tweemaal de Oekraïense met Dinamo Kiev prijken op zijn palmares.