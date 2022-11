Beveren en RWDM geven elkaar geen duimbreed toe in strijd om leidersplaats in 1b

Met de koppositie als inzet maakten de nummers een en twee er in de eerste periode vooral een potige wedstrijd van. Beide ploegen lieten zich zelden in de gevarenzone opmerken en focusten voornamelijk op de fysieke duels. Doelmannen Reus en Defourny kwamen nooit in de problemen. Op slag van rust bracht de Beverse spits Barry (45.+1) daar uit het niets verandering in met een geweldig doelpunt. Vanuit de draai krulde hij zijn plaatsbal in de verste hoek. De Fransman zit reeds aan 10 doelpunten dit seizoen en neemt daarmee de leiding in de topschutterstand.

Na de rust kozen beide ploegen voor dezelfde tactiek. De supporters kregen opnieuw veel duels op het middenveld en weinig doelkansen te zien. RWDM toonde zich met het verstrijken van de klok wel de best voetballende ploeg. Het leverde de bezoekers uiteindelijk een doelpunt op. Na een breed uitgesponnen combinatie met Youssef Challouk werkte spits Mickael Biron (56.) de 1-1 tegen de touwen. Ondanks enkele waterkansjes aan weerszijden van het veld, werd de balans tussen beide ploegen niet meer verstoord.

SK Beveren behoudt zijn leidersplaats in het klassement met 28 punten uit veertien wedstrijden. Dankzij een beter doelpuntensaldo (+17) blijft het RWDM (+16), dat evenveel punten telt, voor. Beerschot, dat eerder op de dag met 1-0 won van Club NXT, volgt op twee punten.

