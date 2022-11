Prachtige beelden: ‘trein naar de overwinning’ brengt Oekraïners terug naar bevrijde Cherson

Prachtige vreugdetaferelen uit Cherson: na meer dan acht maanden oorlog zijn Oekraïners met de trein kunnen terugkeren naar de bevrijde stad. Ze werden er opgewacht door familie en vrienden met bloemen en vlaggen. Een feest, voor het eerst in lange tijd.

“Woorden schieten tekort.” Hrhorii Vyrtosa, een 67-jarige bouwvakker, stapte zaterdag van de trein in Cherson. Voor het eerst sinds de Russen op 24 februari Oekraïne binnenvielen en hij op de vlucht sloeg. “Leve Oekraïne”, riep hij, duidelijk geëmotioneerd. En daarmee stond hij niet alleen.

Heel wat landgenoten kwamen eindelijk weer toe in de stad die op 11 november bevrijd werd. Honderden mensen juichten toen de trein toekwam en sloten hun teruggekeerde geliefden in de armen. “Dit is een symbool van vrijheid. Puur geluk”, zei Maria Matsenko (66), fier poserend met de Oekraïense vlag.

De trein, die de bijnaam “trein naar de overwinning” kreeg, werd beschilderd door tal van artiesten. Na de aankomst volgde nog een feestje, met zangers en samenzang. Tickets daarvoor waren te koop, en de opbrengst ging naar een crowdfunding van president Zelenski en de Oekraïense spoorwegen. De trein gaat onder meer nog naar Marioepol.

