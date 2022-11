Elon Musk laat Donald Trump opnieuw toe op Twitter

“Het volk heeft gesproken. Trump zal opnieuw worden toegelaten”, twitterde de miljardair na afloop van een peiling onder de Twitteraars. Meer dan de 15 miljoen gebruikers van de berichtendienst vulden de peiling in en daarvan stemde uiteindelijk 51,8 procent voor de terugkeer van de ex-president op het platform.

Enkele minuten na de boodschap van Musk was de account van Trump opnieuw zichtbaar. Het laatste bericht dateert van 8 januari 2021. De teller van het aantal volgers van Trump lijkt te zijn gereset, maar zondagochtend rond 7 uur Belgische tijd hadden er zich alweer ruim 9,1 miljoen volgers aangemeld.

De Republikein werd van het sociale medium verbannen nadat zijn aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool bestormden. Die probeerden te voorkomen dat de uitslag van de presidentsverkiezingen, die door Joe Biden waren gewonnen, werd bekrachtigd. In mei dit jaar verwierp een rechter in San Francisco nog de claim van zijn advocaten dat het verbod in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.

Trump had meer dan tachtig miljoen volgers op Twitter. Op zijn eigen sociale netwerk Truth Social zijn het er slechts een paar miljoen en dat platform kampt bovendien met financiële problemen.