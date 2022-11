Wanneer één Messi niet genoeg is: Adidas brengt vijf exemplaren van Argentijnse superster samen in WK-promofilmpje

Lionel Messi staat in Qatar voor zijn vijfde WK voetbal en die mijlpaal wilde Adidas niet zomaar laten passeren. In een promofilmpje (onder de tonen van Live is life van Opus) wekte het Duitse merk de vier Messi’s vanop de vorige WK’s tot leven. Zo kunnen de fans in één keer vijfmaal genieten van de kunstjes van de Argentijnse superster. Al is het momenteel wel hout vasthouden: Messi miste namelijk al twee groepstrainingen en is onzeker voor de eerste match in de groepsfase.