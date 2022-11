Eden Hazard vreest dat zijn vorm van weleer niet meer zal terugkomen: “Ik heb te hard geleden”

Wat kan Eden Hazard de Rode Duivels nog bijbrengen op het aankomende WK? Volgens hemzelf in ieder geval niet de vorm van tijdens het vorige WK in Rusland. Zo vertelt de Rode Duivel in het Franse L’Equipe.

Hazard ziet zijn tijd bij Real Madrid als “een mislukking”. “Ik heb nooit kunnen tonen wat ik echt kan. Daar zijn verschillende redenen voor. Maar vooral de blessures die steeds maar weer opdoken, liggen aan de basis. Toen het ijzeren plaatje in mijn enkel werd verwijderd, ging het beter. Ook al speelde ik weinig, ik trainde wel de hele tijd. Het is niet dat ik niet meer kan of wil.”

Hazard, die de kapiteinsband droeg tijdens de oefenpartij tegen Egypte, kijkt wel terug op het vorige WK én zijn vorm van destijds. “Om eerlijk te zijn: de vorm die ik in 2018 had, die gaat niet meer terugkomen. Ik laat het misschien niet zien, maar ik heb te hard geleden. Zowel mentaal als fysiek. In 2018 behoorde ik misschien wel tot de tien beste spelers van de wereld. Of dat ooit nog gaat gebeuren? Ik denk het niet. Maar als mijn lichaam het toelaat, kan ik natuurlijk nog wel eens flitsen.”

© BELGA

“Ik heb ook minder kracht en explosiviteit dan toen”, vervolgt Hazard in L’Equipe. “Maar dat is ook niet onlogisch als je ouder wordt. Ik probeer mijn gekende stijl wel te behouden, maar ik heb gewoon vertrouwen verloren.”

Verwachting voor Qatar

Na de met 2-1 verloren partij tegen Egypte heerst er twijfel of België wel effectief kans maakt op een wereldtitel. Ook Hazard doet een toegeving. “We moeten het niet onder stoelen of banken steken, maar we zijn wel degelijk minder sterk vergeleken met het vorige WK. Al vind ik wel dat we nu betere jonge spelers hebben.”

“Bovendien is en blijft de kwaliteit wel aanwezig en vaak maakt die kwaliteit in grote matchen uiteindelijk het verschil. Met Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku beschikken we over echte klasbakken. We moeten ons dus absoluut weten te kwalificeren voor de volgende ronde. Ik hoop voor mezelf dat ik ook een rol van betekenis kan zijn daarin”, aldus Hazard.