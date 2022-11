Qatar trapt zondag officieel WK voetbal op gang: hoe verliepen de openingsmatchen op voorbije edities?

Zondag om 17u kijkt gastland Qatar Ecuador in de ogen. Met de openingspartij in het verschiet is het tijd om eens terug te blikken op de openingsmatchen op de voorbije wereldkampioenschappen in deze eeuw.

WK 2018

Vier jaar geleden mocht Rusland voor de allereerste keer een WK voetbal organiseren. In de openingsmatch in hoofdstad Moskou kregen de Russen met Saoedi-Arabië een hapklare brok voor de kiezen. 5-0 werd het maar liefst voor het gastland. Denis Cheryshev kroonde zich toen tot man van de match met twee goals. Al had die eer even goed voor Aleksandr Golovin (nu spelend bij AS Monaco en dus onder de hoede van Philippe Clement) weggelegd kunnen zijn. De toen 22-jarige aanvallende middenvelder liet een goal en twee assists optekenen.

Rusland ging er na een knappe campagne in de kwartfinales uit na strafschoppen tegen verliezend finalist Kroatië. In de achtste finales hadden de Russen wel gestunt door Spanje eruit te kegelen na strafschoppen.

WK 2014

Brazilië is met vijf wereldtitels de recordkampioen. In 2014 streek het voetbaltoneel er dan ook neer. Het gastland kreeg in de openingsmatch Kroatië tegenover zich in Sao Paulo. Marcelo verschalkte eerst nog zijn eigen doelman Julio César, maar de Brazilianen stelden nog orde op zaken. Neymar (die er ook in Qatar weer bij is) trof nog tweemaal raak. Oscar zorgde uiteindelijk voor de 3-1-eindstand.

Brazilië won z’n groep en schakelde achtereenvolgens Chili en Colombia uit, maar in de halve finale liep het grandioos mis. Duitsland, dat uiteindelijk wereldkampioen werd na verlengingen tegen Argentinië, veegde Neymar en co met een historische 1-7 (!) van de mat. Ook in de troostfinale tegen Nederland werd het niets voor de Brazilianen en verloren ze met 0-3.

WK 2010

In 2010 werd het WK in het zuiden van Afrika georganiseerd. Zuid-Afrika mocht het in het openingsduel opnemen tegen Mexico. De match eindigde dan wel op ‘maar’ 1-1. Toch staat de goal van thuisspeler Siphiwe Tshabalala bij menig voetballiefhebber in het geheugen gegrift. Mexico maakte via Marquez nog gelijk. Finaal was dat een belangrijke goal voor de Mexicanen. Zij gingen ten koste van Zuid-Afrika door naar de achtste finales op basis van een beter doelsaldo. Beide landen hadden namelijk vier punten.

WK 2006

Duitsland was gastheer voor het WK in 2006. De Duitsers hadden wat recht te zetten na een teleurstellend EK twee jaar eerder, waar de Mannschaft derde werd in de groepsfase. Voor het WK in eigen land deden ze het met een nieuwe trainer: Jürgen Klinsmann, Joachim Löw was diens assistent.

In de Allianz Arena in München namen de Duitsers wel een goede start. Twee doelpunten van Miroslav Klose loodsten Duitsland met 4-2 voorbij Costa Rica. Uiteindelijk werd de halve finale het eindstation. Italië klopte het gastland in Dortmund met 0-2 en nam in de finale na penalty’s ook de maat van Frankrijk.

WK 2002

Bij het laatste WK in de 21e eeuw was het niet het gastland, maar wel nog de regerende wereldkampioen die aan het toernooi mocht starten. Dat was toen Frankrijk, al kregen de Fransen wel verrassend een nederlaag aangesmeerd. Senegal won in het Zuid-Koreaanse Seoul met het kleinste verschil dankzij Bouba Diop.