Jean-Pascal Van Yperseele: “Werk aan de winkel volgend jaar op COP28”

Voor klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele is de oprichting van een schadefonds voor de bijzonder kwetsbare landen een “zeer positieve uitkomst” van de COP27-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh . De wetenschapper van de UCLouvain blikt meteen vooruit naar de VN-klimaattop van volgend jaar, waar volgens hem werk aan de winkel zal zijn. Van Ypersele is alvast kandidaat voor het voorzitterschap van de expertengroep Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2023.

Het fonds voor verlies en schade is dan wel een zeer positief resultaat, toch valt het ook te “betreuren” dat zo’n fonds nodig is, “simpelweg omdat er de voorbije 40 jaar geen enkele afdoende maatregel of beleid ingevoerd werd voor mitigatie of aanpassing”. De klimatoloog waarschuwt ook dat het “fonds niet zal beantwoorden aan de noden van miljarden mensen die getroffen zijn door de klimaatverandering, indien het een lege doos blijft”.

“We stellen vast dat de engagementen die de ontwikkelende landen in 2009 in Kopenhagen namen om vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar te voorzien voor ontwikkelingslanden nog steeds niet gerespecteerd worden. Daarom moeten we aandachtig nagaan dat het nieuwe fonds effectief en voldoende gespijsd wordt”, aldus de voormalige vicevoorzitter van het IPCC.

Ook is van Ypersele bezorgd over de “extreme zwakte van de slotteksten op het vlak van emmissiereductie en de noodzaak om snel fossiele brandstoffen uit te faseren”. “Waar blijft de actie, die in verhouding staat tot de in vele toespraken aangekaarte urgentie?”

“Indien de mensheid haar enige, gemeenschappelijke woonst bewoonbaar wil houden voor de mens en alle anderen die er leven, moet ze veel meer doen om de doelstelling van anderhalve graad Celsius (maximale opwarming, nvdr.) na te leven. Dan moet ze veel meer doen om zich aan te passen aan de klimaatverandering die onvermijdbaar is geworden, om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen aan een gezond milieu waarop ze recht hebben te helpen of nog om opnieuw hoop te geven aan jongeren die terecht ongerust zijn over hun toekomst”, besluit van Ypersele.