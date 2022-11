Nederlander heeft oplossing voor teveel aan plastic zakken: “Albert Heijn, mag ik mijn tas vol tassen terugbrengen?”

Het is een herkenbaar fenomeen. De meesten onder ons hebben waarschijnlijk thuis een plastic zak liggen waarin andere plastic zakken zitten. De 24-jarige Nederlander Jasper van ’t Wel wil daar komaf mee maken en deed op LinkedIn een voorstel aan supermarktketen Albert Heijn. Dat ging viraal en ondertussen is de supermarkt ingegaan op zijn vraag.

“Albert Heijn we moeten praten”, zo begint Van ’t Wel zijn bericht op Linkedin. “We zien elkaar nu al jaren. Ik ben je dankbaar voor de fijne ervaringen in je winkel, het brede aanbod in verschillende prijsklassen en hoe je je inzet voor minder kunststof in je winkels. Als dank wil ik je graag iets teruggeven: mijn tas vol tassen.”

De Nederlander verwijst daarmee naar een plastic zak die hij thuis heeft liggen die vol zit met andere plastic zakken. Want iedere keer dat hij spontaan de supermarkt binnenloopt of hij zijn eigen zak vergeten is, moet hij een nieuwe kopen. En dat zorgt ervoor dat hij thuis een hele berg heeft liggen. Daar maakt hij goed gebruik van, maar eigenlijk zouden anderen die zakken eventueel ook kunnen gebruiken. “Mag ik alstublieft mijn tas vol tassen aan je teruggeven? Zo kunnen klanten die ook spontaan bij je langs willen komen mijn tassen hergebruiken. Dat scheelt weer meer dan 15 nieuwe tassen die anders bij anderen in de tas met tassen verdwijnt.”

En zijn bericht kreeg duidelijk gehoor. Velen herkenden zich in het probleem en vonden het bericht leuk en reageerden. Zo geraakte het voorstel ook tot bij Albert Heijn zelf. Van ’t Wel kondigde in een tweede LinkedIn-post aan dat hij een samenwerking start met de supermarktketen. Hij gaat met zijn ontwerpstudio en Albert Heijn zelf bekijken hoe ze het probleem kunnen aanpakken.