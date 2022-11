Zeker 5 doden en 18 gewonden bij schietpartij in holebi-nachtclub in de VS: “Club Q is kapot van de zinloze aanval op onze gemeenschap”

In een holebi-nachtclub in Colorado Springs heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote schietpartij plaatsgevonden. Volgens de lokale politie zijn er zeker vijf doden en 18 gewonden gevallen.

Het is momenteel nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in Colorado Springs. Laat zaterdagavond snelden politiediensten naar de holebi-nachtclub Club Q nadat ze omstreeks middernacht (lokale tijd) meerdere meldingen hadden gekregen over een schietpartij, dat zei Pamela Castro van de lokale politie tijdens een korte mediabriefing. “Er werd ter plekke één persoon gelokaliseerd die momenteel verdacht wordt van de feiten”, zei ze. Het is niet duidelijk hoe de persoon overmeesterd werd. De verdachte raakte ook gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Het is ook nog niet zeker of er slechts één schutter ter plekke was, dat wordt nog verder onderzocht.

“Ik kan bevestigen dat er achttien gewonden en vijf doden zijn. Maar dat aantal kan nog veranderen”, zei ze. Verschillende gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Er zal nu verder onderzoek gebeuren naar wat er precies gebeurd is. “De FBI is ook ter plekke”, klonk het. “We zullen hier nog vele uren aanwezig zijn”, zei Castro. Mike Smaldino van de lokale brandweer bevestigde dat er 34 brandweermannen en 11 ambulances ter plekke kwamen.

De club zelf bevestigt de schietpartij op Facebook. Zij schrijven: “Club Q is kapot van de zinloze aanval op onze gemeenschap. Onze gebeden en gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en hun familie en vrienden. Wij danken de snelle reacties van heldhaftige klanten die de schutter hebben bedwongen en een einde hebben gemaakt aan deze haatzaaiende aanval.”

Wat het motief van de schutter(s) is, en of het mogelijk om een haatmisdrijf gaat, kon de politie momenteel nog niet bevestigen.

Op 2 juni 2016 was een holebi-nachtclub in de Verenigde Staten ook al het doelwit van een grote schietpartij. Omar Mateen (29) schoot toen in Orlando 49 mensen dood en verwondde 53 anderen. De schutter werd na enkele uren door de politie doodgeschoten.

