Politie zoekt inbreker die in Sint-Martens-Latem de tijd nam om hele woning te inspecteren voordat hij juwelen en geld stal

De politie heeft beelden verspreid van een inbraak in een woning in Sint-Martens-Latem. De dief nam rustig zijn tijd om de woning grondig te inspecteren voordat hij toesloeg.

Op zaterdag 9 april 2022 omstreeks 22.30 uur werd er ingebroken in een woning in Sint-Martens-Latem. De verdachte nam rustig de tijd om de beveiliging uitvoerig te inspecteren, op zoek naar het zwakste punt. Pas na zo’n half uur brak hij in, maar er ging onmiddellijk een alarm af. De verdachte stal in zijn vlucht nog juwelen en geld. De verdachte is tussen 35 en 45 jaar oud en normaal gebouwd. Hij is licht kalend op het voorhoofd en heeft uitgedund haar. Hij droeg sportschoenen, een jeansbroek, een donsjas, handschoenen en een donkere ffp2-masker.

Herkent u deze verdachte of hebt u meer informatie over deze zaak, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 30 0.