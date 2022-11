Politie haalt winkeldief van bus dankzij achtervolging van Danny (50): “Nu stelen in Makro? Dát is pas onrechtvaardig”

Danny Gooris zorgde er door meteen de achtervolging in te zetten voor dat de winkeldief kon gevat worden. — © if

Dankzij de inspanningen van Diegemnaar Danny Gooris (50) is donderdag een winkeldief gevat die zijn slag had geslagen in de Makro in Machelen. Danny zette zonder nadenken de achtervolging in en de toegestormde politieploegen konden dankzij zijn aanwijzingen de man uiteindelijk van de bus plukken.

Het incident deed zich donderdagmiddag rond 15 uur voor. “Ik was zelf aan het winkelen in de Makro en passeerde aan de zelfkassa. Daar hoorde ik plots een kassierster roepen richting een man die met een bolle valies – vol met wat achteraf whiskyflessen bleken te zijn - gewoon doorliep. Niemand reageerde, maar ik heb meteen alles laten staan en ben achter de man aangegaan.”

Drie patrouilles

Danny - in Machelen onafhankelijk gemeenteraadslid voor Samen Vooruit - liet zich niet verleiden tot een drieste achtervolging. “Ik ben hem rustig gevolgd – op een klein spurtje na – en zag hem uiteindelijk het grote kruispunt oversteken. Daar is hij aan de Kerklaan op de bus van lijn 65 gestapt. Ik heb op de buitenkant van de bus geklopt en daardoor had de chauffeur door dat er iets aan de hand was, waardoor hij vertraagde. Dat maakte dat er net genoeg tijd was voor de politie om toe te snellen met liefst drie patrouilles. Een kordaat optreden van onze politie, waarvoor mijn complimenten.”

De dader werd van de bus gehaald. “Ik weet niet wat die man zijn situatie is – misschien is hij echt arm en zag hij geen andere uitweg – maar ik vond het zo onrechtvaardig gezien de situatie waarin de werknemers van Makro verkeren. Die uitverkoop zou net dienen om de personeelsleden te kunnen betalen. Dit kon ik gewoon niet laten gebeuren.”

Gadgets cadeau

Danny kreeg van de Makro-personeelsleden een warme dankjewel. “Ik kreeg zelfs twee gadgets cadeau: twee koffiekoppen en een koelzak.” Wie minder tevreden was, was zijn vrouw. “Ik mocht het horen omdat ik haar zomaar had achtergelaten zonder dat ze wist waar ik naartoe was. Maar dat heb ik daarna wel kunnen rechtzetten”, lacht Danny nog.

De politie van de zone VIMA (Vilvoorde-Machelen) bevestigt de tussenkomst.

