Britse komiek versnippert 10.000 pond na ultimatum voor David Beckham over ambassadeurschap WK Qatar

De Britse komiek Joe Lycett had eerder deze week een ultimatum voorgesteld aan de voormalige topvoetballer David Beckham: ofwel geef je je ambassadeurschap voor het WK in Qatar op, ofwel zou de komiek 10.000 pond versnipperen. Aangezien de voetballer niet reageerde op de oproep van Lycett, zette de Brit zondagmiddag de versnipperaar aan.

De komiek Joe Lycett (34) staat in het Verenigd Koninkrijk erom bekend een man van zijn woord te zijn. In het verleden veranderde hij bijvoorbeeld zijn naam legaal naar Hugo Boss naar aanleiding van zijn tv-programma Joe Lycett’s got you back. Hij deed dat omdat het modemerk juridische stappen ondernam tegen kleine bedrijven en liefdadigheidsorganisaties die het woord ‘Boss’ in hun naam droegen.

Dit keer richtte hij zijn pijlen op voetballer David Beckham en het WK voetbal in Qatar. “Dit is een bericht aan David Beckham”, zei Lycett, die zelf identificeert als panseksueel, een week geleden in een video op Instagram. “Ik beschouw je een gay icon. Je was de eerste eersteklasvoetballer die fotoshoots deed met gay magazines, sprak openlijk over je gay fans en je trouwde met een Spice Girl (Victoria Beckham, red.), wat het meest homoseksuele is dat een mens kan doen. Maar nu is het 2022 en je hebt naar verluidt een deal van 10 miljoen pond gesloten met Qatar om hun ambassadeur te zijn tijdens het WK. Qatar werd verkozen tot een van de slechtste plekken op aarde om gay te zijn. Homoseksualiteit is illegaal en wordt bestraft met celstraffen.”

“Ik geef je dus een keuze. Als jij je relatie met Qatar beëindigt, dan doneer ik 10.000 pond van mijn eigen geld, 1.000 pond per miljoen dat jij naar verluidt krijgt, aan goede doelen die queer mensen binnen voetbal ondersteunen”, zei hij. “Als je dat niet doet, dan gooi ik dit geld in een versnipperaar net voor de openingsceremonie van de wereldbeker. Niet alleen het geld, maar ook je status als een gay icon zal versnipperd worden.”

Vanuit het kamp van Beckham kwam er geen reactie op de oproep en dus zette Lycett zondagmiddag de versnipperaar aan. Vanop de website benderslikebeckham.com, verwijzend naar de film Bend it like Beckham, konden kijkers naar een livestream kijken waarop de versnipperaar te zien was. Rond 13.00 uur verscheen Lycett, in een regenboog jasje, in beeld. Nog geen minuut later ging de 10.000 pond door de versnipperaar.