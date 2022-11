Jérémy Doku (20) is in the house. De spurtbom van Stade Rennes lijkt na maanden vol blessureleed net op tijd klaar om te knallen op dit WK. De dribbelaar deed er dan ook alles aan om tijdig fit te raken. Zo liet/laat Doku zich begeleiden door Marc Raquil (45), de Franse sprintkampioen die op het WK 2003 goud veroverde op de 4x400 meter. “Ik heb gestresst om dit wereldkampioenschap te halen.”