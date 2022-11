Negentigtal doelwitten in Noord-Syrië en Noord-Irak “vernield”, zegt Turkije

Turkije heeft bij luchtaanvallen in de nacht van zaterdag op zondag naar eigen zeggen 89 doelwitten in het noorden van Syrië en het noorden van Irak “vernield”. Bovendien zijn “in grote getale terroristen geneutraliseerd”, zo heeft het Turkse ministerie van Defensie zondag laten weten. Na de aanvallen keerden alle vliegtuigen naar hun basissen terug.

De luchtaanvallen komen er een week na de dodelijke bomaanslag in Istanboel, waarvoor Ankara de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en de Syrisch-Koerdische YPG (Volksbeschermingseenheden) verantwoordelijk houdt. Zij verwerpen die beschuldigingen.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een ngo gebaseerd in Groot-Brittannië die over een breed netwerk van bronnen in Syrië beschikt, maakt gewag van een dertigtal doden en bijna veertig gewonden bij de luchtaanvallen. Volgens de ngo waren er 25 aanvallen op Koerdische stellingen in verscheidene regio’s in het noorden van Syrië. Turkije noemde in het noorden van Irak de plaatsen Kandil, Asus en Hakurk en de Syrische plekken Tall Rifat, Kobane, Jazeera en Al-Malikija als doelwitten.