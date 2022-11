Nieuwsblad-hoofdredacteur Liesbeth Van Impe en Jeroen Roppe zijn Belgische Wijnambassadeurs 2022

Nieuwsblad-hoofdredacteur Liesbeth Van Impe en Jeroen Roppe, die samen de podcast Het Punt van Van Impe maken, zijn verkozen tot de Belgische Wijnambassadeurs van 2022. Dat heeft de vzw Belgische Wijnbrouwers zondag bekendgemaakt op de eerste dag van Horeca Expo in Gent. Ook verschillende Belgische wijndomeinen werden in de bloemetjes gezet.

Met de prijs van wijnambassadeur wil de sector mensen eren die zich inzetten voor de wijnbouw in ons land. In elke aflevering van de podcast beginnen Van Impe en Roppe met een nieuwe fles wijn van eigen bodem. Ze schenken die uit en bespreken kort het glas Belgische wijn. “Dat mist zijn effect niet. Onder de luisteraars zijn er intussen vast al velen die hierdoor al eens een fles Belgische wijn in huis haalden. Daarom verdienen zij die titel”, verduidelijkt Lodewijk Waes, voorzitter van de vzw Belgische Wijnbrouwers.

De aandacht voor Belgische wijnen is volgens de vzw nodig omdat een minderheid van de consumenten geregeld Belgische wijn in huis haalt. Dat blijkt uit een onderzoek van de vzw Belgische Wijnbrouwers en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). Toch ziet de toekomst er positief uit: vier op de vijf wijndrinkers in België staat open om in de toekomst (nog) eens een Belgische wijn te proberen. Dat werd gevierd in Horeca Expo, want zeventien Belgische wijndomeinen kregen een gouden medaille.

Liesbeth Van Impe is sinds 2013 samen met Pascal Weis hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Jeroen Roppe is woordvoerder van Visit.Brussels en als freelancer actief als journalist.