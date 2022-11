Afscheid van Vorst, de ‘emmergevangenis’ waar de leefomstandigheden mensonwaardig genoemd werden en Patrick Haemers aan zijn einde kwam

112 jaar na de eerste hechtenis trok de laatste gevangene vrijdag zijn celdeur dicht in de gevangenis van Vorst. De toekomstplannen voor het gebouw zijn nog onduidelijk en liggen in handen van de gemeente en de Regie der Gebouwen, maar het Gevangeniswezen nam er wel definitief afscheid van. Dit zijn enkele merkwaardige momenten in de geschiedenis van de overvolle ‘emmergevangenis’, die vooral zal herinnerd worden om de mensonwaardige leefomstandigheden voor de gedetineerden.