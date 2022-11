Syrische raketten treffen Turkse grenspost: minstens drie gewonden

Een Turkse soldaat en twee leden van de speciale eenheden van de politie zijn gewond geraakt bij raketaanvallen op een grenspost in Zuid-Turkije, zegt Anadolu. Het persagentschap houdt de Syrisch-Koerdische YPG (Volksbeschermingseenheden) verantwoordelijk.

Het zou gaan om de grenspost nabij Bab-al-Hawa, de laatste doorgangspost voor internationale humanitaire hulp die vanuit Turkije door de VN wordt geleverd in het noorden van Syrië.

De YPG is gevestigd in Noord-Syrië en was eerder het doelwit van Turkse luchtaanvallen.