Burgemeester Den Haag biedt excuses aan voor slavernijverleden

Den Haag heeft het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden vorig jaar opdracht gegeven voor het onderzoek. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht lieten die periode uit hun verleden eerder ook uitzoeken. Die gemeenten boden daarna eveneens excuses aan, net als Den Haag nu.

Van Zanen zegt dat excuses “niet het onnoemelijke leed ongedaan kunnen maken dat uw voorouders en de voorouders van zoveel andere Hagenaars en Hagenezen is aangedaan”. Tegelijk benadrukt de burgemeester “dat geen van de huidige inwoners van Den Haag schuld draagt voor de daden van Haagse inwoners en bestuurders van toen”.

Den Haag maakte, anders dan Amsterdam en Rotterdam, niet rechtstreeks deel uit van de VOC en de WIC, de organisaties waarmee Nederland over de koloniën heerste en handelde in slaven. Tegelijk was Den Haag wel de stad van de Staten-Generaal, de stadhouders, de koningen en koninginnen. Dat betekende dat besluiten over koloniën en slavernij in Den Haag werden genomen. Het Haagse gemeentebestuur ondersteunde het kolonialisme “waar nodig” en gemeenteraadsleden “waren financieel betrokken bij de slavernij”, aldus de onderzoekers.