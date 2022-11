Zwaar gehandicapte WK-ambassadeur speecht op openingsceremonie in Qatar: wie is 20-jarige Ghanim Al Muftah?

Het was een bijzonder beeld tijdens de openingsceremonie van de wereldbeker voetbal: acteur Morgan Freeman en Ghanim Al Muftah die elkaar de hand reiken en het stadion toespreken. Die laatste is ambassadeur van het WK. En dankzij zijn opvallende levensverhaal een vedette in Qatar.

“Dit is mijn ongelofelijke verhaal.” In 2015 vertelt de toen 13-jarige Ghanim Al Muftah op het YouTube-kanaal van de Paralympische Spelen hoe hij geboren werd met een zeldzame medische aandoening: het caudaal regressie syndroom. “In plaats van deze aandoening mijn leven te laten belemmeren, heb ik geleerd obstakels te overwinnen.”

Intussen is Al Muftah 20 jaar oud en heeft hij zijn eigen YouTube-kanaal met 816.000 abonnees. Ook op Instagram is hij met meer dan 3 miljoen volgers razendpopulair. En nu hebben ook miljoenen mensen wereldwijd hem gezien vanuit de eigen huiskamer, live op tv tijdens de openingsceremonie van het WK in Qatar. Samen met acteur Morgan Freeman sprak Al Muftah het stadion toe. Maar wie is de jongen?

IJsverkoper

Het levensverhaal van Al Muftah is op zijn minst inspirerend te noemen. Hij laat zich niet weerhouden door zijn zware handicap, wel integendeel: het lijkt zijn grootste motivatie. De Qatarees blijkt een ambitieuze sporter en een succesvol ondernemer. Hij is de oprichter van Gharissa Ice Cream, een bedrijf met zes vestigingen en zestig werknemers dat ijscrème verkoopt en aan huis levert. Zijn doel is om er een wereldwijde franchise van te maken.

Ondanks zijn handicap neemt hij zijn sportieve hobby’s erg serieus: Al Muftah zwemt, duikt, speelt voetbal en skateboardt. Hij beklom ook de Djabal Sjams, de hoogste berg van het Hadjargebergte in Oman.

Motiverende spreker

Al Muftah wordt geregeld gevraagd voor toespraken en zogenaamde ‘motivational speeches’. Daarin vertelt hij over zijn levensverhaal en motivaties. Een belangrijke rol in dat verhaal is weggelegd voor zijn moeder, die Al Muftah als zijn stuwende kracht omschrijft. Zij heeft hem naar eigen zeggen geleerd om positief te blijven. “Zij toonde met dat het leven mooi is en dat niets onmogelijk is.”