Anna Klymenko (24) valt haar grootmoeder voor het eerst in bijna een jaar in de armen. — © Serhej Korovajny

In Cherson is zaterdag, een week na de bevrijding, de eerste trein uit Kiev gearriveerd. Langs de spoorlijn zwaaiden dorpelingen uitgelaten naar de trein, tevreden dat de band met de hoofdstad weer is hersteld.