Wat een pareltje! Nils Schouterden gaat Ziyech achterna en scoort vanaf de middellijn tegen Deinze

Op de veertiende speeldag van de Challenger Pro League heeft Deinze zondag voor eigen volk Lierse Kempenzonen geklopt met 2-1. Ondanks de nederlaag zorgde Nils Schouterden misschien wel voor het doelpunt van het seizoen in de Challenger Pro League. Hij lobde de bal vanaf de middellijn in doel.

Na een eerste helft zonder al te veel spanning, bracht Dylan De Belder Deinze tegen zijn ex-club op voorsprong. Het zou het enige echte hoogtepunt zijn van een tot dan relatief gesloten wedstrijd.

Na de pauze kregen de bezoekende fans plots wel een reden om te juichen. Nils Schouterden had duidelijk goed naar Hakim Ziyech gekeken de voorbije week. De Marokkaan scoorde in een oefenwedstrijd tegen Georgië vanop de eigen speelhelft. “Wat Ziyech kan, kan ik beter”, moet Schouterden gedacht hebben. Meteen na de pauze nam het de bal aan op de middellijn en knalde meteen op doel. Via een geweldige curve belandde de bal in doel.

Het leverde Lierse weliswaar geen punt op. Bafode Dansoko bezorgde de Oost-Vlamingen vrijwel meteen een nieuwe voorsprong. Op het uur moest Deinze met een man minder verder na een tweede gele kaart voor Steve De Ridder. Scoren lukte daarna niet meer.

Deinze springt dankzij de zege naar de zevende plaats in de stand. Lierse Kempenzonen is na een mindere reeks naar de vijfde plek gezakt.