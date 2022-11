Man die bedreigingen uitte in Anderlechts ziekenhuis, voorgeleid bij onderzoeksrechter

De man die vrijdag bedreigingen had geuit in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis in Anderlecht, is zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die moet beslissen of hij onder aanhoudingsbevel wordt geplaatst dan wel vrijgelaten. Dat meldt het Brusselse parket. Het parket was zaterdag een zogenaamde Nixon-procedure gestart voor de man, om hem gedwongen te laten opnemen in een psychiatrische instelling maar onderzoek wees uit dat dat niet kon.