Onze chef voetbal over de openingsmatch: “Dit is geen voetballand, dit is geen voetbalpubliek”

Het WK 2022 is op gang geschoten. Het meest controversiële sportevenement ooit deed dat in de stijl van het thuisland Qatar. Met veel pracht en praal maar de domper kwam snel: Qatar verloor met 0-2 van Ecuador. De Qatarezen verlieten tijdens en na de rust massaal het stadion. Bij het laatste fluitsignaal was het stadion halfleeg, ongezien bij een openingsmatch. Dit is geen voetballand, dit is geen voetbalpubliek. Het 50-tal Belgische supporters bleef het saaie openingsduel wel uitzitten.