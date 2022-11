Van “geld maakt niet gelukkig” tot “een wereldwijde flop”: buitenlandse media maken zwak Qatar met de grond gelijk

Qatar stelde teleur tijdens de openingswedstrijd tegen Ecuador. Het gastland toonde zich opvallend zwak en trapte zelfs geen enkele keer tussen de palen. Ook in de buitenlandse media werd het gastland met de grond gelijk gemaakt. “Het is makkelijker om een stadion te bouwen dan een competitief team op de been te krijgen”, schreef het Nederlandse De Telegraaf.

Geen enkel schot tussen de palen. Dat was de trieste statistiek die de Qatarese ploeg tijdens de openingswedstrijd tegen Ecuador op de mat bracht. Een ondermaatste prestatie van de thuisploeg. Ook de fans in het stadion waren duidelijk niet tevreden met het niveau dat de Qatarese ploeg op de mat legde. Al bij de rust verlieten heel wat aanwezigen het stadion.

Ook de buitenlandse media waren bijzonder kritisch voor de prestatie van het gastland. Het Nederlandse De Telegraaf had geen genade met de Qatari. “Met geld is alles te koop, denkt de emir, maar de zwakke schakel in het hele verhaal is het niveau van de nationale ploeg van Qatar zelf. Ook daar werd flink in geïnvesteerd en vanuit de hele islamitische wereld werden talentvolle spelers gescout en genaturaliseerd om geen pleefiguur te slaan op het WK in eigen land. Maar tegen Ecuador bleek dat het gemakkelijker is om een verbluffend stadion neer te zetten dan een competitief team op de been te krijgen.”

Ook Voetbal International deelde dezelfde mening als hun Nederlandse collega’s. “Qatar maakte geen beste indruk en slaagde er maar niet in om een offensief van de grond te krijgen. Tekenend was dat het gastland pas na 49 minuten en 53 seconden voor het eerst een baltoets had in het vijandelijke strafschopgebied.”

© ISOPIX

Italië is niet aanwezig in Qatar. De Italianen wisten zich niet te plaatsen voor de groepsfase. Daardoor is er bij La Gazetta dello Sport genoeg tijd om de andere landen te evalueren. De roze sportkrant toonde zich bijzonder kritisch voor het gastland. “Een wereldwijde flop”, beschreef het het Qatarese elftal. “Na jaren van voorbereiding, rekrutering van (beschouwd als) interessante jongeren en maanden van trainen alsof het een club was in de innovatieve Aspire-academie, is het absolute debuut van Qatar op het WK een soort sportieve nachtmerrie of liever een droge en ondubbelzinnige nederlaag, behaald na het verlaten van het gevoel duidelijk inferieur te zijn. Ecuador wint, dankzij twee doelpunten van Enner Valencia, maar het zijn de gastheren, inconsequent en niet in staat om de hele wedstrijd op doel af te ronden, die de rode loper uitrollen voor de Zuid-Amerikanen.”

In Spanje zien ze de kansen van Qatar dan weer bijzonder klein worden om de groepsfase te overleven. “Een onmogelijke opdracht voor Qatar, dat erg slecht voor de dag kwam”, schrijft Marca. “Te slecht voor een gastland. Het WK is begonnen met zijn eerste moraal: geld maakt niet gelukkig. En in gevallen als voetbal helpt het niet eens om het te bereiken.”

L’Equipe zag dan weer dat het gastland voor het eerst in 92 jaar openingswedstrijd verloor: “Het zit erop. Zeer zwak verloor Qatar van Ecuador. Opgevreten door de Zuid-Amerikaanse intensiteit, niet in staat om de tweede ballen te hebben, was de regerend Aziatisch kampioen volledig overweldigd. De vier maanden training (in Oostenrijk en Spanje) hebben duidelijk geen vruchten afgeworpen.”