In het pas bevrijde Cherson reed zaterdag voor het eerst in acht maanden weer een trein vanuit Kiev binnen. Maar de aankomst van de ‘Trein van de Overwinning’ betekent niet het einde van de oorlogsellende. Zonder water en met onvoldoende stroom staat een erg harde winter voor de deur. Maar als de Oekraïners deze oorlogswinter overleven, zijn hun leiders overtuigd dat de overwinning misschien wel heel nabij is.