Geliefde reuzenpanda Tuan Tuan ingeslapen

Het pandapaar Tuan Tuan en Yuan Yuan, van wie de namen ‘reünie’ of ‘eenheid’ betekenen, werden in 2008 door China aan Taiwan geschonken. Het koppel kreeg samen twee nakomelingen in de zoo van Taipei. Maar sinds de zomer ging de gezondheid van Tuan Tuan, het mannetje, zienderogen achteruit. Hij was lusteloos en had last van epileptische aanvallen, het gevolg van een hersenletsel. Zaterdag werd hij in slaap gebracht voor extra onderzoeken, waaruit bleek dat hij er zo erg aan toe was dat de specialisten hem beter niet meer konden wakker maken. De zoo besliste dan ook om het dier te euthanaseren. Een enorme klap voor Taiwan, waar de reuzenpanda bijzonder geliefd was. Tuan Tuan stond samen met Yuan Yuan symbool voor een periode waarin de betrekkingen tussen Taiwan en China nog veel warmer waren. Sinds 2016 is het water tussen de twee heel diep.

© AP