Is de tierende en intimiderende baas terug van weggeweest? Je zou het haast gaan denken als je de voorbije week de ‘fratsen’ las of hoorde van Elon Musk bij Twitter of Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. “Eigenlijk is dat type baas nooit écht weggeweest, maar als maatschappij zijn we daar gewoon gevoeliger voor en accepteren we dat niet langer.”