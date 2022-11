Nieuwe schrijnende verhalen komen boven over crèche waar kindje werd vastgebonden met duct tape: “Dochtertje werd opgesloten in de garage”

Glenda vernam nu pas wat haar dochtertje moest ondergaan bij Mippie en Moppie en diende klacht in. — © Olivier Matthys

Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) moet in opdracht van Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) de probleemcrèches van Mippie en Moppie grondig doorlichten. Eerder werd een vestiging al gesloten toen bekendraakte dat er een kind aan zijn bedje was vastgebonden met duct tape, en de schrijnende verhalen stoppen niet: “Mijn dochter werd opgesloten in de garage omdat ze ‘lastig’ was”, getuigt Glenda Verboomen, mama van Féline (5).