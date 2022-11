FIFA-baas Gianni Infantino vindt Europese kritiek op Qatar “hypocriet”, maar houden zijn argumenten steek?

De grote baas van de FIFA vindt de aanhoudende stroom van kritiek op gastland Qatar “hypocriet”. “Na wat wij Europeanen de voorbije 3.000 jaar deden, zouden we ons best de komende 3.000 jaar verontschuldigen voor we anderen de les lezen”, aldus een boze Gianni Infantino. Of die kritiek steek houdt? “Europa meet inderdaad vaak met twee maten en gewichten. Denk maar aan de recente uitbuiting van buitenlandse arbeiders op Antwerpse werven”, zeggen experts.