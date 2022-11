Vader die dochtertjes verstikte had eerder al gedreigd hen én zijn vrouw iets aan te doen

Er zijn meer en meer aanwijzingen dat Chris Van Haverbeke (44), de man die in het West-Vlaamse Waardamme zijn dochters Maud (8) en Ona (5) doodde, zijn moordplan zorgvuldig had voorbereid. Speurders twijfelen aan zijn verklaring dat het conflict over het hoederecht hem tot waanzin dreef. Uit onderzoek blijkt immers dat hij er eerder al mee had gedreigd zijn vrouw iets aan te doen, zelf uit het leven te stappen en ook de kinderen mee te nemen.