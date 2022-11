Vakbonden De Lijn voeren actie in Brugge en Kortrijk na agressie tegen buschauffeur

De vakbonden bij vervoermaatschappij De Lijn voeren maandag en dinsdag actie aan de stations van Brugge en Kortrijk, “om de reizigers te sensibiliseren over de toenemende agressie naar chauffeurs, bediendes en controleurs bij De Lijn”. Dat zeggen ze zondagavond in een gezamenlijke communicatie.

Aanleiding is volgens de vakbonden een geval van agressie vorige week op een bus in Brugge, waar een man de chauffeur had aangevallen. Daarom willen ze de reizigers sensibiliseren. In Brugge gebeurt dat maandag rond 12 uur aan het station, in Kortrijk dinsdag vanaf 7.30 uur aan het station.

“Meer dan begrip vragen is er momenteel nog niet bij”, zeggen de vakbonden. “We voeren de dialoog met de directie op en hopen dat er snel werk wordt gemaakt van aanpassingen aan het veiligheidsplan bij De Lijn dat nog dateert uit 2006. De maatschappij van vandaag is niet meer die van gisteren.”