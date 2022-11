Een verrassende doelman bij Nederland, Harry Kane op recordjacht en Wales voor het eerst sinds 1958 in actie: dit mag u vandaag verwachten van het WK

Het WK voetbal 2022 in Qatar is volop aan de gang. Mis geen enkele belangrijke wedstrijd of leuk weetje dankzij dit overzicht. Dit mag u vandaag verwachten van het WK.

Welke matchen staan op het menu?

14u00 Engeland - Iran

17u00 Senegal - Nederland

20u00 Verenigde Staten - Wales

Welke partij moet u zeker volgen?

Op papier is het duel tussen Senegal en Nederland de topper vandaag, maar kijk ook zeker naar de Verenigde Staten tegen Wales. Voor de Welshmen is dit WK het eerste sinds 1958. Reken dus maar dat ze er zin in zullen hebben.

Welke speler moet u in de gaten houden?

De Senegalees Krépin Diatta (23). De ex-speler van Club Brugge scheurde een jaar geleden zijn kruisband en vreesde daardoor na de Afrika Cup(-eindwinst) ook het WK mis te lopen. De winger raakte echter klaar en bedankte daar gistermiddag God voor op de persconferentie. Senegal moet het zonder sterspeler Sadio Mané stellen op dit WK. Hij moest afhaken door een blessure dus zal bondscoach Aliou Cissé wellicht op Diatta rekenen om voorin openingen te creëren.

Ook bij Engeland is er met Harry Kane een speler om in de gaten te houden. Hij scoorde al 51 stuks voor Engeland en hijgt zo in de nek van topschutter aller tijden Wayne Rooney, die er 53 telt.

Krépin Diatta. — © AFP

Met deze toogmunitie praat u uw medekijkers onder tafel

Andries Noppert staat verrassend in doel bij Nederland. De Heerenveen-keeper heeft op zijn 28ste amper 32 eersteklasseduels op de teller, maar krijgt de voorkeur op Remko Pasveer (Ajax) en Justin Bijlow (Feyenoord). Met zijn 2,03 meter is hij overigens de grootste speler op het WK. En nog een leuk weetje over de selectie van Oranje: met rechtsback Jeremie Frimpong (21) rekent Oranje zowaar op een speler die amper Nederlands praat. Hij werd wel in Amsterdam geboren, maar verhuisde op zijn negende al naar Manchester (City). Gelukkig is Van Gaal het Engels mighty (machtig).

Wat gebeurt er naast het veld?

Om 16u30 staat er opnieuw een persconferentie van de Rode Duivels op het menu. Dit keren spreken Thomas Meunier en Youri Tielemans de media toe. Om 18u volgt dan een training, die een kwartier open is voor de pers.