Minstens vijf doden bij brand in plantencentrum in Moskou

Ten minste vijf mensen zijn zondagavond omgekomen bij een brand in een plantencentrum in een druk deel van Moskou. Een andere persoon wordt nog als vermist beschouwd, zo meldde het Russische staatspersbureau Tass, op autoriteit van de Civiele Defensie.

Zeven werknemers zijn uit de vlammen in veiligheid gebracht. De brand, die volgens de eerste informatie ‘s middags was uitgebroken door een defect in het elektrische verwarmingssysteem van de winkel, was ‘s avonds al geblust.