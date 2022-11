Junior Planckaert trots na “straffe prestatie” in 6 uren van Kortrijk: “Op vier wielen rijden is makkelijker dan op twee”

Afgelopen weekend werd het centrum van Kortrijk al voor de 29ste keer ingepalmd door het rallycircus. De Grote Markt en de omliggende straten deden dienst als servicezone voor 165 ingeschreven wagens. Een van hen was Junior Planckaert.

“Overleven”

“Ik ben nu een goed jaar bezig met autosport en dit was pas mijn vierde rally”, zegt Junior. “Ik was hier dus absoluut niet om te winnen. Het doel was overleven, de auto beter leren kennen en ervaring opdoen.” Planckaert en zijn Harelbeekse copiloot Jens Vanoverschelde zijn dan ook trots zijn op hun negende plaats. “Het is gemakkelijker rijden op vier wielen dan op twee”, grapte de wielertelg op het podium.

“We mogen van een succesvolle editie spreken”, zegt Joost Gheyssel van de organisatie. “De weergoden leken ons niet gunstig gezind, maar het viel uiteindelijk beter mee dan verwacht. Op zaterdagavond konden we met droog weer starten in Moeskroen voor 5.000 toeschouwers. Van de 125 wagens ging geen enkele van de weg af. Dat was zondagmorgen helaas omgekeerd. Iedereen startte met het mes tussen de tanden en op een glad binnenweggetje in Aalbeke gingen drie wagens kort na elkaar uit de bocht. Zo’n honderd meter verder crashte ook nog een vierde.”

Even stilgelegd

De rally werd op dat moment even stilgelegd maar al snel bleek het vooral om blikschade te gaan. “De veiligheidszone van tien meter had meteen haar nut bewezen”, vult organisator Kurt Ghekiere aan. “Een van de geslipte wagens belandde zo’n zeven meter verder in een veld. Een andere chauffeur knalde met zijn helm tegen zijn stuur en moest even naar het ziekenhuis.”

Uiteindelijk zouden tijdens de rally drie ongevallen gebeuren waarbij in totaal vier piloten of copiloten naar het ziekenhuis moesten. Allen mochten na een controle terug naar huis.

Veiligheidszone bewijst nut

De toeschouwers bleven tijdens de rally in de hen toegewezen zones. De organisatie had op dat vlak op voorhand een nultolerantie afgekondigd en die werd in samenwerking met de hulpdiensten nauw opgevolgd vanuit hun commandopost. “We hielden de supporterszones goed in het oog”, zegt woordvoerder van politiezone Vlas Thomas Detavernier. “Iedereen hield zich goed aan de regels. We moesten geen enkele keer ingrijpen.”

Rallypiloot speelt rijbewijs kwijt

De politie hield ook verschillende verkeerscontroles rond het parcours. “Bij een van die controles moesten we helaas het rijbewijs van een rallypiloot onmiddellijk intrekken”, gaat woordvoerder Thomas Detavernier verder. “Buiten het afgebakende parcours moeten de piloten zich aan de regels houden, maar deze coureur reed 88 kilometer per uur waar slechts 50 was toegelaten. Erg jammer voor hem, want zo zat zijn rally er meteen op.”

“Verder zijn zaterdag 59 voertuigen getakeld die op parkeerplaatsen voorbehouden voor de servicezone stonden. Dat is minder dan vorig jaar maar nog steeds veel. De borden werden ruim op voorhand geplaatst, maar de mensen moeten er ook oog voor hebben. Ook tijdens de rally moesten we behoorlijk wat verkeerd geparkeerde wagens beboeten”, besluit Tavernier.