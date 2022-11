SJOTCAST WK. ”Plots stroomde er een zingend vak van 1.500 man binnen in Qatar - Ecuador: Die kenden echt niets van voetbal”

De kop is eraf. Samen met Chef Voetbal Ludo Vandewalle trok Yanko naar de openingswedstrijd van dit WK en merkte hij op wat iedereen al wist: Qatar is geen voetballand. En dat werd in alles duidelijk, ook toen redacteur Pieter-Jan Calcoen kwam aansluiten. Een halfuurtje podcast over een dwalende doelman, een spetterende spits, een imaginerende bondscoach van Oranje en Duivelse dilemma’s. Geniet mee!