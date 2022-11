Vincent Janssen maakt zijn WK-debuut tegen Senegal: “Meedoen aan het WK was een droom, in 2014 speelde ik nog bij Almere City”

Geen Gouden Bal op het WK, maar ook geen Gouden Stier. Paul Onuachu, topschutter in de Jupiler Pro League met dertien doelpunten, kon zich met Nigeria niet plaatsen. OHL-spits Mario Gonzalez, met elf goals tweede in de stand, heeft dan weer de pech dat de lat bij Spanje hoger ligt. Maar het nummer drie is wél van de partij. En we zien hem vanavond al aan het werk. Vincent Janssen, die negen keer raak trof voor Antwerp, staat aan de aftrap bij Oranje.

Louis van Gaal kondigde vóór het WK al aan dat Janssen de geknipte vervanger is voor zijn niet-topfitte sterspeler Memphis Depay, die nog wordt gespaard. En gisteren liet hij er geen twijfel meer over bestaan. De bondscoach gaf aan dat Gakpo tegen Senegal nodig is als offensieve middenvelder, om het gebrek aan creativiteit van Janssen op te vangen. Kunnen we wel inkomen, want we hebben hem de voorbije maanden vooral leren kennen als een spits die sterk is met de rug naar doel en het van zijn duel- en werkkracht moet hebben.

Zaterdag al mocht Janssen het zelf komen uitleggen tegenover de Nederlandse media. Zijn basisplaats kon hij toen niet bevestigen, maar hij sprak over zijn wens die in vervulling was gegaan. Want deelnemen aan het WK was voor hem al een overwinning. “De WK’s van 2010 en 2014 zitten nog goed in m’n hoofd”, vertelde hij. “Maar ooit zelf meedoen was meer een droom dan dat het in mijn bereik lag. In 2014 speelde ik nog bij Almere City.”

© Pro Shots/Sipa USA

Hele familie aanwezig

Twee jaar later maakte Janssen echter al zijn debuut voor de nationale ploeg. Onder Danny Blind scoorde hij zelfs vier keer in zijn eerste acht interlands. “Maar in die tijd was er best wel veel negativiteit rond het elftal.” En hij viel er dan ook nog eens uit. Na zijn transfer van AZ naar Tottenham raakte hij uit beeld en werd hij uiteindelijk bijna vijf jaar lang genegeerd. Tot Van Gaal hem afgelopen zomer de kans gaf om zijn comeback te maken, deels op aangeven van Blind – nu de T2. Marc Overmars gaf hem vervolgens de kans om zich in de kijker te blijven spelen. Dat lukt in België toch wat beter dan bij zijn vorige club Monterrey in Mexico, waar Janssen in de vergeetput was beland.

Depay staat intussen wel te popelen om zijn plekje opnieuw in te nemen, maar als Janssen er vandaag drie ballen in jast, blijft hij misschien nog staan ook. Aan steun zal het niet ontbreken. “Mijn vrouw, beste vriend, moeder, vader, broertje, zus en haar man met vier kinderen: ze komen allemaal deze kant op. Aardig wat mensen, ja. Ik heb er zin in. Het is alsof je op de basisschool zit en de laatste dagen naar een vakantie toewerkt. Het is tijd dat het begint. Dan kunnen we echt gaan genieten.”