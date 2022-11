Alles zou veranderen, maar alles bleef hetzelfde: wie is Gianni Infantino, godfather van de FIFA, die tussendoor ook handjes schudt met Poetin?

Alsof het WK in Qatar nog niet voor genoeg ophef had gezorgd, deed FIFA-voorzitter Gianni Infantino (52) er dit weekend nog een heuse schep bovenop. Voor het oog van zo’n 400 journalisten stak hij in Qatar een tenenkrommende speech van liefst 61 minuten af: “Het Westen is hypocriet.” Portret van een man die veel beloftes doet, ze nadien intrekt en tussendoor ook nog handjes schudt met Poetin.